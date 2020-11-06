Видеоблогер Сергей Корнак рассказал о том, что сделал украинский президент Владимир Зеленский за свои 1,5 года правления
Корнак сказал о том, что еще перед началом правления рейтинг доверия у Зеленского достиг 73%, но теперь эта цифра значительно снизилась.
Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале в YouTube.
Блогер заявил, что такой сильной поддержки не было еще ни у одного главы, а вот у Зеленского она огромная. По словам Корнака, с главным креслом страны Владимир Зеленский получил слуг народа и еще 254 народных депутатов.
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Кроме того, упомянул Сергей Корнак и бывшего главу государства Петра Порошенко, который не наладил мир в Украине, а точнее, на Донбассе.
"Порошенко избирался в первом туре, но тогда нас всех надурили, потому что надо, чтобы война прошла. Мы все поверили и проголосовали за Порошенко, потому что он – сильный, харизматичный лидер. Он эту войну разогнал еще больше", - сказал видеоблогер.
Корнак также уточнил, что украинцы голосовали против Петра Порошенко, но они отдавали свои голоса за Владимира Зеленского из-за того, что у того была хорошая предвыборная кампания. Однако, по словам блогера, Зеленский не выполнил 26 пунктов, которые были написаны у него в программе.
"Борьба с коронавирусом – это чистый провал, потому что эта болезнь – нестрашная", - подчеркнул блогер.
Не смотря на то, что рейтинг доверия Владимира Зеленского перед принятием присяги на роль президента составлял 73%, сейчас этой цифры уже нет. По словам блогера, все говорят сейчас, что Зеленскому якобы доверяют 40% граждан, но Корнак этому не верит.
"Нам лепят, что сейчас рейтинг президента высок – 40%. Я в это не верю, эти слова только для президента Зеленского. Что он хорошего сделал? Я пока вижу большое количество минусов и плюсы в них растворились, это просто смешно", - добавил в конце Сергей Корнак.
Напомним, что блогер и предприниматель Сергей Корнак рассказал о результатах выборов у партии ОПЗЖ.
Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак прокомментировал принятие бюджета на следующий год.
Также Politeka писала, что Сергей Корнак рассказал, сколько получают депутаты партии Владимира Зеленского.