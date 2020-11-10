Результаты местных выборов оказались неутешительными для президентской партии. Чего нельзя сказать о пророссийских силах.

Они медленно, но уверенно укрепляют свои позиции на Юге и Востоке страны. Так за кресло мэра Херсона во втором туре будет бороться Игорь Колыхаев – офицер, выпускник российского военно-морского института им. А.С. Попова . Но для города такой выбор может закончится плачевно и очень трагично.

Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на Антикор.

Под крылом российских спецслужб

Действующий народный депутат, кандидат на должность городского головы тщательно скрывает факт, что в 1995 году он закончил Российский военно-морской институт им. А.С. Попова. Об этой части своей биографии очевидно он стесняется говорить не просто так.

По данным от различных инсайдеров в силовых структурах Украины стало известно, что Колыхаева признали одним из лучших выпускников военно-морского института в России, присвоили даже кличку «Морячок». ФСБ такого ценного кадра упустить не могло, поэтому в будущем российские спецслужбы активно финансировали и помогали развивать его бизнес в Украине.

Первые серьезные деньги Колыхаев начал зарабатывать в сельском хозяйстве, скупая за копейки у селян паи. В 2002 году в Ялте Игорь Колыхаев встречается с подполковником ГРУ РФ Мансуром Хамидовым, с чего и начинается их плотное бизнес сотрудничество и денежный взлет народного депутата. На протяжении 17 лет, за российские деньги, Колыхаев скупает украинские земли на границе с РФ, вдоль стратегически важных объектов.

Только по официальным данным до 2019 года фирма Колыхаева «Продэксим» владеет более чем 30 тыс га земли, преимущественно в Харьковской и Херсонской областях. Такое положение дел дает возможность беспрепятственно попасть российским пехотинцам на территорию Украины и "спасать" людей, как они это уже делают 6 лет на Донбассе.

Учитывая криминальное прошлое Колыхаева и его близкого окружения абсолютно не странно, почему российские спецслужбы тратят на него столько ресурсов. Как показал опыт ДНР или ЛНР именно на криминалитет и делали ставку русские военные, чтобы расшатать ситуацию в Украине.

Избирательная кампания без кандидата

Странно выглядит и избирательная кампания Колыхаева, который по сути скрывается за "динозаврами"и боится живого общения с людьми. Штаб Колыхаева прикрыли технологией «нового» лица человека, который в свои 49 лет уже имеет историю обогащения за счёт «кинутых» пайщиков.

Кандидат в мэры Херсона должен выйти к своим избирателям и объясниться лично, а не в Facebook отписывать, что против него ведется черная кампания. Пусть расскажет, что он делал в 2002 г. в Ялте с представителями силовых структур России, и с кем сейчас общается из военных сокурсников.

Остается только надеется, что херсонская громада сможет разобраться в ситуации правильно и не даст кандидату Колыхаеву превратить Херсон в ХНР.