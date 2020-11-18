Владимир Зеленский не может публично проиграть и признать это, поэтому он не уйдет в отставку

Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в интервью "Politeka Online" рассказал о том, покинет ли свой пост президента Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Гайдай заявил, что он не верит в то, что нынешний гарант уйдет в отставку, поскольку он не привык проигрывать и признавать поражение.

"Я не верю в отставку, потому что при всем том, что он, как политик, не состоялся, многие из его окружения говорят, что он очень амбициозный. И для него так публично проиграть и признать свое поражение – это не его путь. Значит будет дальше", - уверен политтехнолог Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что непонятно, что будет происходить, если власть придется резко сменить и украинцы заставят Владимира Зеленского сложить свои полномочия и уйти с поста президента. По мнению политтехнолога, нашу страну могут захватить олигархи, а украинцы понимают это и пока не отправляют Зеленского в отставку.

"В этот раз люди будут дожидаться выборов, чтоб его сменить и это время, за которое понятно, что будет. Его пока обозначенные конкуренты – это ОПЗЖ и Порошенко будут дальше продолжать атаковать, олигарические силы будут укреплять свои проекты и готовиться к возможным парламентским выборам", - утверждает Сергей Гайдай.

Политический эксперт также говорит, что Украина сейчас находится в таком тяжелом состоянии, поэтому что-либо предсказать – достаточно трудно. Кроме того, он отреагировал на слухи касательно того, что в нашей стране состоятся кадровые ротации до конца этого года.

"Это логично убирать и делать ротацию в окружении, если команда не ведет тебя к успеху. Это очевидно, что она не ведет к успеху", - отметил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.

Напомним, что журналист и блогер Сергей Руденко заявил, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский озвучил, при каких условиях он покинет пост президента Украины.

Также Politeka писала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили, что ему придется рассмотреть петицию о своей отставке.