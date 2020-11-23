Работа по поддержке бизнеса в кризис провалена, министра экономики Игоря Петрашко нужно менять

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге на Цензор.нет.

«В настоящий момент мне кажется, что министерства экономики и профильного министра у нас просто нет. Есть приоритетные инвестпроекты? Нет, только смешные рассказы про инвестнянь. Что там с системой льготного кредитования по 5%-7%-9%? Ничего. В реальности кредиты стоят 13,75% для действующего бизнеса и 15,75% для стартапов», - написал Сазонов.

Кредит по таким ставкам бизнесменам не в радость, подчеркнул политолог. Кроме того, львиная доля средств по этим кредитам не была направлена на восстановление пострадавших от карантина отраслей.

«Порядка 72% (9,1 млрд грн) от общего объема предоставленных по программе кредитов — кредиты на рефинансирование ранее полученных займов, в то время как доля новых инвестиционных кредитов составляет всего 19% (2,4 млрд), антикризисных кредитов по ставке 3% — 9% (1,1 млрд грн)», - отметил Сазонов.

По его словам, количество новых инвестиционных кредитов, предоставленных по программе «5—7—9%», не превышает 2 тысяч (исходя из объема в 2,4 млрд грн. и максимальной суммы кредита), в то время как количество малых предприятий в Украине, по данным Госстата, составляет 362,3 тысячи. То есть, инвест.кредиты по программе смогли получить лишь 0,55% малых предприятий.

«Минэкономики по этому поводу не переживает. Мне кажется, что у нас его просто нет. Вот такой парадокс. Министр Петрашко есть и неплохо выглядит, а результатов его работы нет. Может, заменить уже?» - резюмировал Сазонов.

Ранее народный депутат фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко заявил, что за 8 месяцев министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, и он должен подать в отставку.