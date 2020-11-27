Политик и общественный деятель, лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о местных выборах, которые состоялись в Украине не так давно. Он также проанализировал бюджет государства на следующий год и Международный валютный фонд.

Об этом Николай Томенко сообщает на своем канале в YouTube, пишет Znaj.ua.

"Большинство людей критически отнеслось к выборам, 2/3 не пришли на выборы. На сегодняшний день идеология ценности и предвыборные обещания – ничто, бюджет и власть – все. Сегодня абсолютное большинство патриотических и честных политических сил договариваются между собой и формируют большинство", - утверждает Николай Томенко.

По словам политика, на сегодняшний день еще не выбрали главу киевского областного совета, но был использован уникальный способ. Томенко говорит, что для того, чтобы проконтролировать своих, партия "Слуга народа" выдала зеленые руки, партия "ОПЗЖ" - синие, а "Батьківщина" - синие.

"Вишенка на торте Рошен была Винница, для Порошенко Винница – это политическая родина, он оттуда начал политическую карьеру, был депутатом. Винницкий совет принял решение, что будет формировать большинство без Порошенко. Команда Порошенко покинула зал заседаний, сказала, что она будет в оппозиции против преступной украинской власти в Винницкой области", - подчеркнул Николай Томенко.