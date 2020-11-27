Политик и общественный деятель, лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о местных выборах, которые состоялись в Украине не так давно. Он также проанализировал бюджет государства на следующий год и Международный валютный фонд.
Об этом Николай Томенко сообщает на своем канале в YouTube, пишет Znaj.ua.
"Большинство людей критически отнеслось к выборам, 2/3 не пришли на выборы. На сегодняшний день идеология ценности и предвыборные обещания – ничто, бюджет и власть – все. Сегодня абсолютное большинство патриотических и честных политических сил договариваются между собой и формируют большинство", - утверждает Николай Томенко.
По словам политика, на сегодняшний день еще не выбрали главу киевского областного совета, но был использован уникальный способ. Томенко говорит, что для того, чтобы проконтролировать своих, партия "Слуга народа" выдала зеленые руки, партия "ОПЗЖ" - синие, а "Батьківщина" - синие.
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Также политик упомянул бюджет страны на 2021 год, подчеркнув, что Министерство финансов договорилось с МВФ о том, каким же он будет. По его словам, больше всего финансов получили силовые структуры и украинская власть.
"Я всегда привожу классический пример неадекватности бюджета или неадекватности власти, которая смотрит на бюджет, как на свои деньги со своего кармана. Верховная Рада решила поменять себе машины в условиях коронавируса", - подчеркнул Николай Томенко.