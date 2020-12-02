Незважаючи на те, що в НМУ ім. О.О. Богомольця вже офіційно призначено ректора та на те, що колектив і Вчена Рада двічі висловили недовіру, екс-ректорка Катерина Амосова вперто намагається повернути собі посаду

Про це пише Політрада.

Так, в 01 грудня 2020 Апеляційний суд м. Києва підтримав рішення Печерського районного суду столиці від 18.11.2019 № 757/54290/18-ц та зобов’язав поновити на посаді ректора Національного медичного університету, дочку відомого кардіохірурга, яку за ряд систематичних порушень звільнила тодішня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

Нагадаємо, що 4 рази Печерський районний суд столиці допомогав Катерині Амосовій поновитись на посаді ректора. Рішення судді Печерського суду, який і сам не раз притягувався до відповідальності за дисциплінарні проступки та підозрювався у корупції підтримував ще один одіозний суддя Євген Аблов з Окружного адміністративного суду.

Причому, як перший так і наступні суди відмовлялись брати до уваги два рішення колективу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця про висловлення недовіри екс-ректорці. Зазначимо, що таке в історії України сталося вперше, коли колектив одноголосно постав проти керівника. Судячи з документів, про недовіру їй як ректору колектив проголосував одноголосно, тим самим не підтримуючи її присутність в Університеті та поновлення на посаді.

Зазначимо, що в МОЗ України не раз коментували поновлення екс-ректорки, вказуючи суду на законність і обґрунтованість свого рішення. Негласно, джерела в МОЗ України повідомляють, що звільнення Амосової могло би відбутися набагато раніше, якби екс-міністр Сандро Квіташвілі не зважив на прохання дружини тодішнього президента Петра Порошенко та не заховав у довгу шухляду результати перевірки прокуратури, що вказували на страшенну корупцію у ВУЗі та розтрату державного майна. Один з таких актів, зокрема публікувало видання Аптека.ua.

Однак, кримінальні справи по розтраті майна НМУ за часів пані Амосової чомусь й досі припадають пилом на полицях правоохоронних органів.

Чим скінчиться запекла боротьба екс-ректорки за крісло і чи буде третя недовіра до неї з боку професорського складу колективу НМУ покаже час. Одне можна сказати напевно, спираючись на результати виборів ректора та рішення Вченої Ради щодо недовіри екс-ректорці – вони її не чекають і будуть відстоювати свій вибір.