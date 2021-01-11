За экологию в столице будет отвечать владелец фирмы, которая подозревается в ненадлежащей утилизации опасных отходов.

Об этом пишет Ukrainian Wall.

Именно этого человека – Александра Возного – прочат на должность начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА. За ним уже много лет тянется скандальный шлейф. Еще со времен, когда Возный в 2011-2013 годах возглавлял Государственное управление охраны окружающей природной среды в городе Киеве. Его пребывание в этой должности ознаменовалось передачей земельных участков заповедного Труханового острова в частные руки.

Сегодня Александр Возный – конечный бенефициар ООО Центр управления отходами. Главный профиль фирмы – утилизация опасных отходов, в том числе медицинских, токсичных и радиоактивных. По странному стечению обстоятельств фирма Возного с завидной регулярностью выигрывает в гостендерах: участвовала в 199-ти закупках и победила в 90 на сумму больше 9 млн. грн. Особенно приглянулась эта компания управлению образования Святошинской РГА, которое постоянно пользуется ее услугами.

Но в качестве услуг господина Возного есть обоснованные сомнения. ООО Центр управления отходами – фигурант уголовного дела № 757/64976/19-к. Его подозревают в том, что фирма просто делает вид, что утилизирует опасный мусор, а реально не имеет необходимой для этого материально-технической базы. У Возного в аренде пребывает земельный участок 0,8 га в селе Фастовец на Киевщине. Возможно, именно там он и складирует весь тот опасный мусор, который должен уничтожать. Тем самым подвергая опасности здоровье местных жителей. Такие схемы позволяют Александру Возному безбедно проживать в элитном доме площадью 319 кв. м. в с. Иванковичи под Киевом.