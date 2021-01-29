Украина стремится найти своё место в сегодняшнем мире – но каков же этот мир? Чем он отличается от того, который был ещё несколько десятилетий назад, какие возможности и какие опасности он таит?

На эти вопросыв программе «Что дальше» на канале «Знай 24» отвечает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«XXI век – это век империй. Все восстанавливают свои имперские амбиции. Россия пытается провозгласить себя империей, к этому же стремится Турция, Великобритания приобретает имперский статус, выйдя из Европейского союза. Теперь она уже не советуется и ни на кого не оглядывается», - говорит Жданов.

Если раньше в Большой семёрке Меркель вела переговоры от имени Евросоюза, а Британия только молчала либо соглашалась с ней, то теперь Лондон имеет собственный голос на мировой арене и пытается возродить свой прежний статус.

Эммануэль Макрон ищет способ вернуть Франции амбиции колониальной империи. Он сейчас везде: на Ближнем Востоке пытается решать вопросы, в бывших французских колониях в Африке – тоже.

«К сожалению, это век империй, больших государств. Народная мудрость не зря гласит: паны дерутся – у холопов чубы трещат. Вот и наш чуб трещит», - заключает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Олег Жданов рассказал о ключевой роли Украины в противостоянии России и Запада.

Также он разъяснил подробности мобилизации в Украине в случае возможной открытого вторжения противника на нашу территорию