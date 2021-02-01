Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в программы «Романенко. Беседы» рассказал, в чем заключается украинский интерес в Центральноазиатском регионе.

Енин утверждает, что украинские предприятия ассоциируются в Центральной Азии с высоким знаком качества, надежности и с высокими технологиями и достаточно известными в регионе.

«В принципе, кроме нас, некоторые проекты не способны выполнить никакие конкуренты. Именно поэтому мы приняли ряд кадровых решений, которые, надеюсь, в среднесрочной перспективе тоже принесут результат прежде всего нашим предприятиям, которые смогут реализоваться там и смогут таким образом получить достаточно выгодные контракты», - отмечает заместитель министра.

При этом, по словам Енина, если та или иная страна не проголосовала в благоприятный для нас способ в тех или иных мижднародних организациях, мы отказываемся от визитов, контактов и, наконец, от контрактов, поэтому для Украины присущ определенный баланс прагматизма и стратегических интересов в такому сотрудничеству.

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