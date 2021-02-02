Импорт электроэнергии из Беларуси и России по инициативе депутата Андрея Геруса толкает Украину в полную энергетическую зависимость от Кремля.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Относительно электроэнергии из Российской Федерации. Это тоже пришло по инициативе господина Геруса, когда его поправка была по сути под столом и в мошеннический способ проведена через энергетический комитет... Это просто очередная игла, на которую нас присаживают назад, от которой мы так тяжело отказывались после уже начала агрессии Российской Федерации в 2014 году", - заявила депутат.

По ее словам, такими действиями власть толкает Украину в объятия «русского мира», а приближенные к власти олигархи попутно на этом обогащаются.

«К сожалению, на сегодня те, кто закупает дешевую российскую электроэнергию, просто набивает себе карманы, наживаются, тем самым толкая Украину в новую пропасть зависимости от «русского мира», - подытожила депутат.

Председатель комитета подчеркнула, что январские закупки электроэнергии на Белорусской АЭС уже поставили под угрозу партнерские отношений Украины со странами Балтии.

«Наши ближайшие партнеры, как, например, Литва ту же белорусскую АЭС считают угрозой для своей национальной безопасности. А мы подводим эту страну, которая одна из тех, кто больше всего нам помогает во времена российской агрессии. И, собственно говоря, через свои закупки мы выводим эту так называемую белорусскую АЭС на максимум ее мощности. Как по мне, то это тянет на государственную измену», - подчеркнула надреп.

Напомним, с 3 января Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС. В январе было закуплено более 200 млн кВт часов на сумму почти 300 млн грн.

С 1 февраля начался импорт из России.

Импорт электроэнергии из страны-агрессора стал возможен благодаря поправке к закону, поданной осенью 2019 года депутатом Андреем Герусом. Весной 2020 года после критики со стороны президента Зеленского импорт временно, до конца 2020 года, запретили, однако после 31 декабря 2020 года парламент этот запрет не продолжил.