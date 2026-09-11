Подорожчання продуктів у Полтавській області триває: у вересні середні ціни на борошно, цукор і гречку зросли порівняно із серпнем, а найбільше за місяць додав цукор.

Ціни на продукти у Полтавській області знову пішли вгору. Як свідчать дані порталу Мінфін (minfin.com.ua) станом на 11 вересня, середні ціни на борошно, цукор і гречку у вересні зросли порівняно із серпнем.

Найпомітніше подорожчав цукор. Кілограм кристалічного цукру зараз у середньому коштує 33,55 грн, тоді як у серпні середньомісячна ціна становила 30,22 грн — тобто за місяць продукт додав одразу 3,33 грн, або близько 11%. Найдорожче цукор обійдеться в Megamarket — 38,50 грн за кілограм, а в Auchan, Novus і Metro ціна тримається на рівні 31,89–31,90 грн.

Борошно дорожчає повільніше. Пшеничне борошно «Хуторок» у фасуванні 1 кг зараз коштує в середньому 36,72 грн проти 35,88 грн у серпні, а упаковка 2 кг — 72,64 грн проти 70,96 грн. У Novus кілограм борошна можна знайти за 34,93 грн, у Megamarket — за 38,50 грн.

Гречка також додала в ціні, хоча й менше за цукор. Середня вартість кілограма гречки становить 76,20 грн проти 74,63 грн у серпні. При цьому розкид цін між мережами великий: у Metro гречку продають по 65,90 грн, у Novus і Auchan — по 69,99 та 69,90 грн, а в Megamarket цінник сягає 99,00 грн за кілограм.

Подорожчання продуктів у Полтавській області лишається помірним, але найбільше за місяць додав саме цукор: борошно й гречка зросли лише на 0,84–1,68 грн та 1,57 грн відповідно. Оновлені ціни портал Мінфін фіксує щодня на основі даних мереж Novus, Auchan, Metro та Megamarket, які представлені й у Полтаві.

Що варто врахувати покупцям

Найдешевші позиції зараз варто шукати у різних мережах: цукор — в Auchan чи Novus (31,89–31,90 грн), борошно 1 кг — у Novus (34,93 грн), а гречку найвигідніше брати в Metro (65,90 грн за кілограм).

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Полтавській області: що відбувається в магазинах після ударів по складах.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога у Полтавській області: яку підтримку планують збільшити та як її отримати.