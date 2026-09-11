Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надають через Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування. Торік безоплатні обіди там щодня отримували близько 10 тисяч людей поважного віку та осіб з інвалідністю.

Допомога для ВПО у Дніпропетровській області не обмежується грошовими виплатами — у Дніпрі діє ще й програма безкоштовного харчування. За даними департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, протягом 2025 року послугами міського територіального центру соціального обслуговування скористалися майже 12 тисяч літніх мешканців та осіб з інвалідністю.

Із них близько 10 тисяч людей щодня отримували безоплатні обіди. Це гаряче харчування для тих, кому через вік чи стан здоров'я важко готувати самостійно. Крім обідів, у відділеннях денного перебування центру працюють групи здоров'я, заняття з психологом і творчі гуртки.

Хто може отримати безкоштовні обіди

Безкоштовні продукти та обіди розраховані насамперед на пенсіонерів, людей поважного віку й осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення. Підтримку отримують і внутрішньо переміщені особи — торік лише до проєкту «Університет третього віку» долучилися 202 переселенці.

Місто пропонує й інші види підтримки: адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, безоплатне санаторно-курортне лікування та продуктові набори. У 2025 році матеріальну допомогу від міста отримали 5 699 осіб на загальну суму понад 40,5 мільйона гривень.

Як оформити безкоштовне харчування

Щоб отримати безкоштовні обіди, треба звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання. Із собою варто мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує статус — пенсійне посвідчення або довідку внутрішньо переміщеної особи.

Після подання заяви фахівці визначають право людини на послугу й скеровують її до найближчого територіального центру. Консультацію можна отримати безпосередньо в управлінні соцзахисту за місцем проживання.

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