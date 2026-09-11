У Франківській громаді обговорюють можливий перегляд вартості вивезення нечистот із септиків. Мешканці виступають проти подорожчання, а міський голова пообіцяв звернутися до «Водоканалу» щодо додаткових переговорів.

Підвищення комунальних тарифів в Івано-Франківську знову опинилося в центрі уваги мешканців — тепер у Франківській громаді обговорюють можливий перегляд вартості вивезення нечистот із септиків.

Про ситуацію повідомляє видання MEGA. За його даними, питання перегляду ціни послуги наразі перебуває на стадії обговорення — остаточного рішення ще не ухвалено, тож чинні тарифи продовжують діяти.

Найбільше занепокоєння через імовірне подорожчання висловили жителі сільських територій громади. Вони наполягають, щоб плату за вивезення стоків не підвищували, оскільки вважають нинішні тарифи справедливими й доступними для більшості населення.

Що пообіцяв міський голова

Міський голова Івано-Франківська запевнив, що особисто звернеться до комунального підприємства «Водоканал» із проханням провести додаткові переговори щодо тарифоутворення. Очільник громади наголосив, що важливо зберегти баланс між економічною доцільністю та соціальною відповідальністю.

Представники міської влади також звернули увагу на потребу впровадити контроль за зливом стічних вод у межах міста. Це має сприяти ефективнішому управлінню комунальними ресурсами й забезпечити екологічну безпеку та комфортніші умови для мешканців.

Що робити мешканцям

Поки новий тариф не затверджено, вивезення нечистот із септиків надається за чинними розцінками. Усі зацікавлені сторони запрошують до відкритого обговорення, аби разом знайти рішення, яке врахує інтереси і жителів, і комунальних служб.

Тим, хто хоче дізнатися актуальну вартість послуги або долучитися до консультацій щодо її перегляду, варто звернутися до громади чи комунального підприємства «Водоканал».

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