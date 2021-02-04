Выборочным снижением НДС для аграриев власти консервируют сырьевую модель экономики страны

Об этом заявил экономист Павел Верновский, комментируя закон №3656, который приняла Верховная Рада, но до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон предусматривает снижение ставок НДС с 20 до 14% производителям сырья – зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и др. В то время, как для представителей перерабатывающей отрасли налоги остаются без изменений.



«Мы стимулируем (этим законом – ред.) поддержку производства этого сырья. В текущей ситуации мы концервируем сырьевую модель и видим, что, например, такими нелепыми законами и решениями сами заводим себя в тупик», - сказал Верновский.



Он также раскритиковал аргумент инициаторов выборочного снижения НДС, что такое решение якобы приведет к удешевлению продуктов питания для населения.



«Если вы хотите снизить стоимость конечной продукции, то надо стимулировать производство этой конечной продукции – или давать субсидии на производство этой конечной продукции, либо снижать налоги. Только так", - подчеркнул Верновский.



Кроме того, по его словам, решение о частичном снижении НДС для аграриев нарушает договоренности Украины с МВФ относительно удержания от уменьшения налогов и введения налоговых льгот.



«Основная цель МВФ – это снижение (дефицита – ред.) бюджета. Снизить дефицит бюджета можно только за счет снижения расходов бюджета, либо снижение доходов бюджета. МВФ идет по пути уменьшения расходов бюджета ... дефицит в понимании МВФ-основная из всех экономических проблем государства. И поэтому в принципе, можно сказать, что мы нарушаем», - пояснил Верновский.



Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.



Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако он документ подписывать не спешит.