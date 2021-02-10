Центральная избирательная комиссия зарегистрировалаАлександра Шевченкокандидатомв народные депутаты в округе № 87 (г. Надворная, Ивано-Франковская область) от партии «ЗА МАЙБУТНЄ»

Об этом говорится на сайте политической силы.

"Спасибо за поддержку! Своей задачей в Верховной Раде вижу развитие местного самоуправления, в частности, увеличение полномочий местных общин, снижение налогового давления на предпринимателей и расширение социальных программ, например предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг", - заявил Александр Шевченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 87 из-за досрочного прекращения полномочий по личному заявлению Зиновия Андреевича, избранного21 июля 2019 годав Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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