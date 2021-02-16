Следующим шагом Европейского парламента в противодействии Белорусской АЭС режима Лукашенко может стать введение санкций против ее контрагентов, в том числе украинских компаний, которые закупают на станции электроэнергию.

Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Последние несколько дней имел многочисленные беседы с коллегами из Литвы, и они уверяли, что на резолюции Европарламента борьба с угрозой, которую несет Белорусская АЭС, не остановится. Следующим шагом могут стать европейские санкции против юридических лиц, сотрудничающих с атомной станцией и таким образом способствующих ее работе. В частности, это может касаться и украинских компаний, которые закупают ток для поставки в Украину», - отметил Наливайченко в своей колонке для издания «Интерфакс-Украина».

В частности это может касаться монопольного производителя трубной продукции в Украине компанию «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука, которая одной из первых начала ковать ток в Беларуси через аффилированную компанию «Днепросталь-Энерго».

«Не лишним будет нашим национальным производителям, в частности, таким большим промышленным компаниям вроде «Интерпайпа», задуматься о последствиях покупки электроэнергии в Беларуси. Международные санкции-это серьезно!",- подчеркнул экс-глава СБУ.

По его информации, только в январе Украина фактически профинансировала белорусскую атомную станцию на 10,1 млн долларов и гарантировала ей сбыт около 50% продукции.

Всего с начала года Украина придала в Беларуси 350 млн кВт часов на сумму более 550 млн гривен.

"Это идет в разрез с действиями наших союзников в странах Балтии. Эти страны ограничили доступ белорусской атомной энергии на свои рынки. Это необходимо было для того, чтобы лишить АЭС рынков сбыта и противодействовать угрозам национальной безопасности. По сути, решение украинских властей в это же время нивелировало усилия стран Балтии, и станция смогла заработать на полную мощность», - добавил нардеп.

Как сообщалось, Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС 3 января 2021 года. В середине февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Белорусскую АЭС угрозой и потребовал остановить работу этой станции.