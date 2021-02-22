Средства от эконалога должны быть направлены на модернизацию предприятий согласно Нацплану сокращения выбросов. Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы «Довіра» Сергей Шахов.

По мнению депутата, средства эконалога, которые платят предприятия, нужно направить на финансирование модернизации, предусмотренной Национальным планом по сокращению выбросов. Таким образом государство сможет помочь бизнесу провести екомодернізацію, на что нужны значительные инвестиции, которых предприятия не имеют.

"Относительно реализации этого плана. Можно вставить такое предложение, как сегодня финансируется зеленая энергетика, как сегодня финансируется реорганизация угольной отрасли и т.д., не модернизация, вообще по миллиарду гривен туда выделяется каждый год, - также направить на модернизацию этих предприятий и помогли большому и малому бизнесу модернизировать предприятия, которые сегодня нуждаются в этом», - сказал Шахов.

Он также отметил: на сегодня средства от эконалога растворяются в общем фонде госбюджета и не направляются на природоохранные мероприятия. По его мнению, эти средства должны зачисляться на спец счета и использоваться на техническое переоснащение таких предприятий.

«Наша позиция была от нашей группы, чтобы все налоги, которые сегодня платят загрязняющие предприятия крупного, малого, среднего бизнеса, оставались на спецсчетах и использовались на модернизацию тех предприятий, которые платят эти налоги», - сказал Шахов.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года. В свою очередь заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов. В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций-это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы нужно более 4,1 млрд евро. В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернізацій.

Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.