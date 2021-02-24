Вчера ВР приняла решение о полномочиях Витренко как Министра в статусе исполняющего обязанности

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Представители фракции Порошенко заклеймили позором такое пренебрежение к парламенту, позицию которого не учитывает Президент и правительство в кадровых вопросах. И - это я полностью поддерживаю.

Но попутно хотел бы напомнить, что бывший Президент Порошенко и правительство Гройсмана держали у статуса и. о. министра Супрун более 3 лет.

А ряд так называемых "сладких должностей", как это руководство Агенства лесных ресурсов, геологии... в статусе временных пробыли чуть ли не весь срок Порошенко-Яценюка-Гройсмана. Между прочим, реальному сотрудничеству с НАТО мешал тот факт, что около 2 лет руководитель миссии Украины при НАТО тоже был временным. О таком кадровом хаосе во власти я постоянно говорил и в парламенте и за его пределами.

Итак, вчерашнее голосование лишь продолжило позорную практику предыдущей власти, когда настойчивые советы геополитических союзников и кредиторов или позиция финансово-политических групп в кадровых вопросах весомее позиции высшего законодательного органа государства.