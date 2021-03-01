Средства от эконалога должны направляться на экомодернизацию предприятий, а не на погашение долгов перед энергетиками.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Магера в эфире телеканала «Украина 24».



«У нас акцизный сбор от продажи топлива идет на ремонт дорог. У нас туристические сборы идут на привлекательность туризма. А вот экологические налоги и сборы они совершенно на экологию не идут. Ни на реконструкцию предприятий, ни на то, чтобы уменьшать эти выбросы, эти деньги не расходуются», - рассказал Магера.



По его словам, правительство за счет средств от экологических налогов намерено погасить задолженность перед производителями «зеленой» электроэнергии, чтобы выполнить свои обязательства перед ними.



«В очередной раз правительство пообещало выплатить средства «зеленым» энергетикам. Но вместо того, чтобы найти эти деньги, они идут к бизнесу и забирают деньги у них. Хотя по промышленности никаких долгов перед «зеленой» энергетикой нет. И никаких расходов на экомодернизацию нет», - объяснил Магера.



По мнению депутата, деньги от эконалога должны использоваться по целевому назначению, то есть на проведение экологических мероприятий, в частности переоснащение предприятий.



«Принципиально важно, чтобы экологические сборы уходили исключительно на экологию, чтобы у нас не залазили в карман промышленности. Потому что, безусловно, мы теряем конкурентоспособность, у нас растет себестоимость продукции. И в итоге страдает наша экономика», - подытожил Магера.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.



В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил: при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.