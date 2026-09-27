Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 28 вересня по 4 жовтня показує, що синоптики очікують опади чотири дні поспіль, а максимальна денна температура сягне +21°, поступово знижуючись до +15°.

попередній прогноз погоди на Одещині ще минулого тижня попереджав про зміну температурного фону в регіоні, а цього тижня, з 28 вересня по 4 жовтня, синоптики Одеської області прогнозують опади одразу чотири дні та поступове охолодження від +21° до +15°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, впродовж тижня в Одеській області денна температура коливатиметься від +15° до +21°, а нічна – від +11° до +16°.

У понеділок, 28 вересня, повітря вдень прогріється до +21°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 29 вересня, температура вдень утримається на позначці +21°, вночі очікується +15°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 30 вересня, вдень +20°, вночі +14°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, денна температура знизиться до +18°, нічна – до +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 2 жовтня, повітря прогріється лише до +16°, вночі до +13°. Малохмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 3 жовтня, денна температура опуститься до +15° – це найнижчий показник за тиждень, вночі – до +11°. Малохмарно, можливі опади.

У неділю, 4 жовтня, вдень +17°, вночі +13°. Малохмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 28 вересня, коли вдень очікується +21°, а найпрохолоднішим – субота, 3 жовтня, з максимумом лише +15°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують у понеділок, 28 вересня, а також у п’ятницю, суботу та неділю – 2, 3 та 4 жовтня.

Через опади, які прогнозують чотири дні на тижні, варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі – мокре покриття збільшує гальмівний шлях. Оскільки денна температура поступово знижується до +15°, синоптики радять одягатися відповідно до прохолодної погоди, особливо вранці та ввечері.

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