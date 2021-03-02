Власть не услышала бизнес в вопросе ограничения сроков эксплуатации железнодорожных вагонов

Поэтому проект приказа, предложенный Мининфраструктуры, все еще необходимо дорабатывать. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии Минпром.

По словам депутата, обновленный проект документа Минифраструктуры по этому вопросу практически ничем не отличается от предыдущей версии: изменили лишь условия запрета на эксплуатацию вагонов. В частности, запрещается использовать вагон, если он не прошел обязательную оценку соответствия требованиям техрегламента безопасности подвижного состава ж/д транспорта после 31 декабря 2023 года.

«То есть, дату сдвинули на год, и все. Плюс к этому добавили пункт, по которому запрещено использовать вагон-цистерну, если она не прошла первичную, промежуточную или периодическую проверку согласно Порядку", - рассказал Магера.

Депутат считает, что проект приказа должен быть доработан, чтобы не привести к коллапсу на рыке железнодорожных перевозок.

"Проект необходимо доработать в части сроков по ограничениям: установить ограничения на уровне нормативного срока службы только для полувагонов без дальнейшего снижения на отметке 33 года; освободить от предельных ограничений специальный подвижной состав, включая окатышевозы и коксовозы; разрешить после капремонта продлевать сроки службы всех типов вагонов еще на 5 лет; разрешить использовать иностранные вагоны на условиях временного ввоза до 1 года, чтобы сбалансировать пиковые потребности", - уверен Магера.

Он отметил: если эти изменения не будут внесены, то, по оценкам экспертов, железнодорожная отрасль потеряет единовременно около 42 тыс грузовых вагонов, а к 2028 году их парк сократится на 39%. При этом для строительства новых вагонов потребуется значительное время. В свою очередь дефицит вагонов спровоцирует сокращение объемов перевозок железной дорогой и проблемам в работе промышленных предприятий, в частности металлургии, для которой оставшееся количество откашевозов не сможет удовлетворить спрос на поставку сырья.

«Крайне важно оптимизировать проект указа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов таким образом, чтобы он наилучшим образом учел интересы всех участников рынка", - подчеркнул Магера.

Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Тогда ведомство представило обновленный проект приказа – в котором по-прежнему не учтены замечания, представленные представителями украинского бизнеса.

Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя значительно важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

В свою очередь исполнительный директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.