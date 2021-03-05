Принятие закона о продлении экспортной пошлины на металлолом на пять лет позволит сохранить тысячи рабочих мест и существенно наполнить государственный бюджет. Об этом заявила народный депутат из фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам развития, конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер в эфире телеканала «Украина 24».



"Если этот законопроект как можно быстрее будет принят, мы сохраним на сегодняшний день тысячи рабочих мест наших металлургов», - сказала Буймистер.



Она также подчеркнула: металлургическая отрасль дает значительные поступления в государственный бюджет, поэтому государство должно обеспечить ее стабильное функционирование через сохранение наличия в стране достаточного количества сырья, которым является металлолом.



"Металлургическое производство-это наполнение бюджета. Поэтому когда мы говорим о металлоломе, то мы должны понимать, что это не вопрос только одной индустрии. Это в принципе вопрос наполнения украинского бюджета, оплаты зарплат медикам, учителям и всем социальным категориям населения», - отметила Буймистер.



По ее словам, на сегодня многие страны устанавливают экспортные пошлины на лом, чтобы защитить своего производителя, ведь металлолом есть над дефицитным сырьем.



"Каждая страна, с учетом интересов национальной безопасности, может принимать те или иные ограничительные меры для того сырья, которого не хватает. Сегодня в нашей стране это именно металлолом», - подчеркнула депутат.



Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.



В свою очередь президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому его действие необходимо продлить.



Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.