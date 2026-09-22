Дефіцит товарів у Харківській області став помітним після нових обстрілів: полиці супермаркетів спорожніли, а мережа АТБ обмежила продаж до шести одиниць одного товару на одну особу.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває, і полиці супермаркетів знову порожніють — після нових ракетних атак люди активніше скуповують гречку, олію та борошно. У соцмережах шириться хвиля фото й відео з порожніми полицями, а в ритейлі пояснюють, що це радше штучний ажіотаж, аніж реальний брак продовольства.

У Харкові ситуацію загострюють обстріли: з 14 по 20 вересня ворог атакував місто 13 разів. Гіпермаркет будівельних матеріалів «Епіцентр» уже вдруге за місяць потрапив під удар — безпілотник влучив у зал з будматеріалами, спричинивши пожежу. Саме це й підживлює розмови про дефіцит товарів у Харківській області, хоча в ритейлі наголошують, що порожні полиці — це штучний ажіотаж, а не реальний брак продовольства.

Яке обмеження ввели в супермаркетах

У мережі АТБ ввели ліміт — не більше шести одиниць або кілограмів одного продукту на одну особу. Представник мережі Сергій Демченко пояснив, що ці заходи покликані не лише зупинити панічні покупки, а й запобігти оптовому скуповуванню товарів для перепродажу та спекуляцій. «Ми стаємо свідками формування штучного дефіциту, коли люди, охоплені панікою, масово скуповують товари», — зазначив він.

Найбільше панічний попит торкнувся товарів соціальної категорії та довготривалого зберігання — борошна, круп, яєць і соняшникової олії. Водночас не всі мережі обмежують продаж: у Novus заявили, що поки не планують вводити ліміти, адже «для цього немає передумов».

Чи є реальний дефіцит продуктів

Фізичного дефіциту продовольства в Україні немає, наголошує керівник аналітичного відділу асоціації УКАБ Максим Гопка. Країна має стійкий профіцит пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, цукру, яєць і м'яса птиці. Імпортозалежними лишаються хіба що риба й морепродукти (близько 80%), цитрусові, банани, кава, рис і пальмова олія.

Що буде з цінами

Штучний ажіотаж, на думку Гопки, лише «сприятиме зростанню відсотка інфляції в найближчому майбутньому». Водночас старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко вважає, що вплив буде малозначним і триватиме недовго. Тривалий тиск на ціни зумовлений насамперед обстрілами: виробники та мережі змушені адаптувати логістику, що потребує додаткових витрат.

Скільки продуктів тримати вдома

Нутриціолог Альона Піддубна радить тримати вдома запас провізії на 3–5 днів — цього вистачить на випадок локальних перебоїв з водою, електрикою чи доставкою. Ротаційний запас звичайних товарів становить близько семи днів, а води на тиждень радять тримати 9 літрів питної та 30–36 літрів технічної. «Купуючи вже десятий мішок гречки або п'ятнадцяту пляшку олії, ми самі сприяємо виникненню дефіциту», — пояснює експертка.

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