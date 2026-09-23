Із 22 вересня у Запоріжжі запрацюють 20 пунктів приймання заяв на одноразову виплату 19 400 грн для проходження опалювального сезону.

Грошова допомога у Запоріжжі на опалювальний сезон розширюється: із 22 вересня заяви на одноразову виплату 19 400 грн прийматимуть одразу у 20 пунктах у різних районах міста. Частину нових локацій облаштували в ЦНАПах, бібліотеці та приміщеннях дитячих садків.

Про нові адреси розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОВА Світлана Лисенко, повідомляє портал «Акцент». Розширення мережі мало зменшити навантаження на районні управління соцзахисту, біля яких після старту оформлення виплати утворилися величезні черги — містяни займали місця ще вночі, а біля одного з управлінь зібралося скупчення автомобілів.

Де відкрили нові пункти

У більшості районів замість одного основного пункту тепер працюватимуть одразу три. Повний перелік адрес за районами:

Вознесенівський район: вул. Вячеслава Зайцева, 14 (управління соцзахисту); бульв. Центральний, 27 (ЦНАП); бульв. Центральний, 15-Б (садок №161).

вул. Вячеслава Зайцева, 14 (управління соцзахисту); бульв. Центральний, 27 (ЦНАП); бульв. Центральний, 15-Б (садок №161). Олександрівський район: вул. Олександрівська, 26 (управління соцзахисту); вул. Перша Ливарна, 38 (ЦНАП); вул. Українська, 34А (садок №9).

вул. Олександрівська, 26 (управління соцзахисту); вул. Перша Ливарна, 38 (ЦНАП); вул. Українська, 34А (садок №9). Заводський район: вул. Аматорська, 56 (управління соцзахисту); вул. Мирослава Симчича, 56 (ЦНАП); вул. Історична, 30 (садок №256).

вул. Аматорська, 56 (управління соцзахисту); вул. Мирослава Симчича, 56 (ЦНАП); вул. Історична, 30 (садок №256). Дніпровський район: бульв. Вінтера, 14 (управління соцзахисту); вул. Кияшка, 22 (ЦНАП); вул. Академіка Олександрова, 11 (бібліотека).

бульв. Вінтера, 14 (управління соцзахисту); вул. Кияшка, 22 (ЦНАП); вул. Академіка Олександрова, 11 (бібліотека). Космічний район: просп. Соборний, 41; вул. Святого Миколая, 6; вул. Закарпатського Легіону, 10 (три пункти продовжать роботу без змін).

просп. Соборний, 41; вул. Святого Миколая, 6; вул. Закарпатського Легіону, 10 (три пункти продовжать роботу без змін). Хортицький район: вул. Лахтінська, 4-Б (управління соцзахисту); вул. Інженера Преображенського, 1 (ЦНАП).

вул. Лахтінська, 4-Б (управління соцзахисту); вул. Інженера Преображенського, 1 (ЦНАП). Шевченківський район: вул. Чарівна, 16 (управління соцзахисту); вул. Кругова, 171 (садок №39).

До оформлення заяв додатково залучили 100 працівників релокованих громад. Перші 31 фахівець почали допомагати містянам ще минулого тижня, а всі додаткові локації мають запрацювати у вівторок, 22 вересня.

Як швидше оформити допомогу

Заявникам радять заздалегідь підготувати копії документів і подавати їх разом із заявою — це скорочує час очікування. Якщо зробити копії самостійно немає можливості, їх виготовлять працівники безпосередньо в пункті.

Подавати заяву саме до Пенсійного фонду повинні не всі отримувачі — це залежить від громади та механізму фінансування. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року, тож приходити в перші години роботи пунктів необов'язково: черговість звернення не визначає право на допомогу.

Що відомо про виплату 19 400 грн

Запоріжжя увійшло до програми допомоги на проходження опалювального сезону. Виплату надають один раз на домогосподарство, а право на неї залежить від місця проживання та належності родини до визначених вразливих категорій. Загалом оформити допомогу можуть родини з 25 громад Запорізької області.

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