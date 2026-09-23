Початок опалювального сезону у Хмельницькій області в 2026 році технічно готовий: «Хмельницьктеплокомуненерго» завершує підготовку мереж і готове подати тепло щойно дозволять погода та рішення державних органів.

Комунальні послуги у Хмельницькій області й пов'язані з ними витрати готуються до чергового випробування холодом. Початок опалювального сезону у Хмельницькій області в 2026 році наближається — комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» констатує готовність розпочати подачу тепла в квартири мешканців щойно виникне така потреба.

Про це повідомив заступник хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, тепловики вже замінили понад 3,5 км мереж, які потребували ремонту, і відновили майже 200 засувок. Вода починає поступово заповнювати систему, щоб під тиском виявити усі можливі дефекти до офіційного старту.

Технічно підприємство вже готове до запуску. Як зазначив посадовець, окремі роботи зараз на фінальному етапі, тож затримок із підготовчим етапом у місті не буде. Головна невідомість — у який саме день увімкнуть батареї.

«Якщо температура повітря знизиться, ми готові розпочати подачу тепла в оселі. Однак це також залежить від можливих обмежень на використання газу з боку «Нафтогазу» або уряду», — пояснив Новачок. Він нагадав, що торік опалювальний сезон стартував 1 листопада згідно з вказівками центральної влади, і якщо таких розпоряджень не буде — тепло подадуть одразу при настанні холодів.

Точну дату запуску, за словами посадовця, визначатиметься насамперед погодою та рішенням уряду й «Нафтогазу» про допуск споживачів до блакитного палива. Тож хмельничанам варто стежити за повідомленнями міської ради й комунальників: як тільки настане стійке похолодання, теплову систему області запустять без зволікань.

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