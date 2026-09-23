Гуманітарна допомога в Одеській області — це не лише їжа: переселенцям безкоштовно видають павербанки, постільну білизну та корм для тварин. Розповідаємо, хто й за яких умов може її отримати.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області — не єдина підтримка для переселенців. Гуманітарна допомога в Одеській області охоплює й продуктові набори, павербанки та постільну білизну, які безкоштовно видає Червоний Хрест України.

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які ще жодного разу не отримували такої допомоги. Механіка видачі відпрацьована у багатьох регіонах країни й діє за однаковими правилами — тож переселенці, зареєстровані в Одеській області, можуть скористатися нею на тих самих умовах.

Яку гуманітарну допомогу можна отримати

Перелік допомоги ширший, ніж просто їжа. Людям безкоштовно видають:

продуктові набори;

павербанки;

комплекти постільної білизни;

корм для домашніх тварин (лише для евакуйованих).

Хто може отримати допомогу

Кожен вид допомоги має своє коло отримувачів. Продуктові набори видають ВПО віком 60+, переселенцям із неповнолітніми дітьми та людям з інвалідністю I чи II групи — усі категорії за умови, що раніше такої допомоги вони не отримували.

Павербанки призначені для переселенців, які отримали статус ВПО у 2025–2026 роках і досі не мають такого пристрою. Постільну білизну видають багатодітним родинам ВПО, переселенцям із дітьми від 3 років, а також ВПО з інвалідністю I групи.

Корм для тварин можуть отримати власники евакуйованих улюбленців: з однієї квартири допомогу виділяють максимум на три тварини, а для повторного отримання обов'язковий фотозвіт господаря разом із твариною та раніше отриманим кормом.

Які документи потрібні

Для отримання будь-якого виду допомоги потрібні оригінали й копії документів: паспорт, ідентифікаційний код, паперова довідка ВПО із датою переміщення, свідоцтво про народження дітей. Для продуктових наборів і постільної білизни додатково вимагають посвідчення інвалідності.

Як повідомляє інформаційний ресурс «де Допомога», видачу гуманітарної допомоги організовує Червоний Хрест України, а перелік категорій та вимоги до документів однакові для всіх областей, зокрема й Одеської.

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