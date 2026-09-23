У Пенсійному фонді роз'яснили механізм надбавки за понаднормовий страховий стаж: за кожен зайвий рік роботи пенсію збільшують на 1%, але є обмеження.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області вдарило по гаманцях літніх людей — тож кожна доплата до пенсії тепер важлива. У Пенсійному фонді України пояснили, кому нараховують надбавку за понаднормовий страховий стаж і як вона впливає на розмір виплат.

За що доплачують

Надбавка нараховується за кожен повний рік страхового стажу, відпрацьованого понад встановлену норму. За кожен такий рік розмір пенсії збільшується на 1%.

Хто має право

Норма страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, норма нижча: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Усе, що відпрацьовано понад ці межі, і є понаднормовий стаж, за який доплачують.

Важливий нюанс: наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений — зараховується вся кількість років, відпрацьованих понад норму.

Скільки додають

Доплата рахується від розміру пенсії, обчисленої за статтею 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Верхня межа — 1% мінімального розміру пенсії за віком, визначеного статтею 28 цього ж Закону. Мінімальна пенсія за наявності повного стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як отримати доплату

Окремо звертатися по надбавку не потрібно — її враховують під час призначення чи перерахунку пенсії. Однак варто перевірити, чи всі роки роботи зараховані до страхового стажу. Якщо частину стажу не врахували, зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду в Кіровоградській області або зателефонуйте до контакт-центру: 0 800 503 753.

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