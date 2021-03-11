Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе «Культ личности» рассказал, какую роль Юлия Тимошенко сыграла в политической карьере Виктора Ющенко

Он напомнил, что по состоянию на начало 2004 года рейтинг Тимошенко составлял 6-8%.

«Если бы она шла лично, если бы она выдвинула свою кандидатуру – она бы забрала этих 6-8% у Ющенко. Но придя в штаб Ющенко, она увеличила результат Ющенко наверно вдвое. Этот пакт, который подписали Ющенко и Тимошенко, означал одно – что Ющенко фактически получил шанс на победу. Без Тимошенко у него не было бы шанса на победу», - говорит Бондаренко.

Политолог отмечает, что сразу после инаугурации Ющенко внес кандидатуру Тимошенко, фактически назначив ее на пост премьер-министра Украины.

«Ющенко принял достаточно благополучную страну. И эту страну приняла Юлия Тимошенко. И будем говорить откровенно, первое правительство Юлии Тимошенко тоже, кстати, было достаточно эффективным. При том, что были насмешки со стороны оппонентов, мол, почему министры ходят в театр или на каток…

Украина тогда еще не вступила в кризис 2008 года. Это потом уже в связи с кризисом 2008 года начались проблемы в экономике, которые инкриминировали позже Тимошенко. Но что касается именно первого премьерства, оно было достаточно безоблачным», - считает эксперт.

По его словам, тогда экономика страны была на подъеме.

«И более того, у нас все Майданы происходят на экономическом подъеме. Народ забывает о хлебе насущном и, соответственно, может заняться вопросами свободы, прав и прочее», - иронизирует Бондаренко.

Он добавил, что в правительстве Тимошенко было много интересных личностей, которые позже заявили о себе.

Ранее Politeka сообщала, что Бондаренко рассказал о компромиссе между Ющенко и Януковичем.

Напомним, Бондаренко заявил, что с 2005 года президент Украины лишился абсолютной власти.