Неожиданное увольнение Владимира Жмака с должности главы правления АО "Укрзализныця" и последующая кадровая чехарда нужна Наблюдательному совету компании для того, чтобы отвлечь внимание общественности от своих зарплат, превышающих положенные по закону в десятки раз. Также Владимир Жмак может стать тем самым «виновным», на которого повесят все убытки и финансовые неудачи УЗ, к которым он не имеет никакого отношения. Об этом идет речь в материале «Игры в монополии: за что уволили главу УЗ и кто мешает реформе компании» на РБК.

Вместо реальной реформы и трансформации компании Набсовет и часть политикума, явно имеющего свой интерес в отрасли, сделали виновным во всех неудачах новое руководство компании. Но ответа, кто довел компанию до убытков еще до прихода Жмака и почему Наблюдательный совет позволил этому случиться, по-прежнему нет, говорится в материале.

«Без особых проволочек сняв с должности главу правления УЗ, критики и оппоненты внутри компании могут повесить на него просчеты и неудачи, к которым он отношения не имел. Речь о том самом периоде – с 2017 по 2020 годы, в котором как раз и должна разобраться ВСК Рады», - указывает издание.

По мнению журналистов, найдя виновного в лице уже экс-главы компании, Набсовет сможет переложить и свою ответственность за финансовые неудачи УЗ. А заодно – и отвлечь внимание от заоблачных по украинским меркам зарплат в набсовете УЗ, которые выше, чем положенные им по закону, и фактически являются неправомерными.

«Зарплаты некоторых членов Набсовета УЗ не вписываются в нормативы, установленные правительством. Например, член набсовета Адомас Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тысяч гривен (февраль 2020 года), а Сергей Лещенко и Олег Журавлев – 332 тысячи гривен (февраль 2021 года). Их зарплата, согласно постановлению Кабмина, не может превышать 22 средних оклада работников отрасли. Но среднемесячная зарплата работника УЗ составляла 12,5 тысяч гривен в январе 2020 года и 11,3 тысяч гривен в январе 2021 года. То есть, в случае с Аудицкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым – 29,3 раза», - посчитали в издании.

Еще одно спорное финансовое решение Набсовета – отказ от продления кредитного договора с ЕБРР на строительство и обновление вагонного парка, о чем ранее сообщал экс-директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев. Тогда Набсовет не просто оставил УЗ без средств на закупку новых вагонов, но и заставил государство уплатить банку 85 млн гривен комиссии за неиспользованный кредит, напомнили в РБК.

Источники издания в транспортной отрасли допускают, что кадровые перестановки в УЗ на этом не закончатся. Со временем будет объявлен конкурс на вакансию главы правления, но эта процедура, как уже нередко бывало, может затянуться на неопределенное время.

Как известно, Кабинет министров по представлению Набсовета УЗ уволил Владимира Жмака с занимаемой должности. Таким образом, за два года УЗ уже четырежды переживала смену руководства компании. В то же время премьер Денис Шмыгаль дал поручение Временной следственной комиссии ВР подготовить отчет о деятельности Набсовета компании в 2017-2020 году.

Политолог Кирилл Сазонов заявил, что Набсовет уволил Жмака, потому что реформы, которые он предложил, оказались невыгодны членам Набсовета. В свою очередь народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по Укрзализныци Константин Бондарев заявил, что члены Набсовета получают по 300 тысяч гривен зарплаты, но не имеют никакого плана реформ и месяцами вообще не появляются в Украине. Поэтому необходимо поднять вопрос о расформировании Наблюдательного совета в этом составе, и создании нового.