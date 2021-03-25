Наблюдательный совет «Укрзализныци» блокирует реформу компании и защищает коррупционные схемы, без его замены проблемы УЗ не решить. Об этом пишет «Обозреватель».

«Обозреватель» напомнил, что после увольнения главы УЗ Владимира Жмака, железнодорожники заявили о намерении выйти на забастовку, чтобы добиться повышения зарплат, которые обещал провести Жмак. При этом в материале подчеркивается, что найти финансирование на повышение оплаты труда сотрудников УЗ невозможно без проведения реформы "Укрзализныци" и ликвидации коррупционных схем. По мнению автора, именно это начал делать Жмак, за что его и уволили.

«За счет сэкономленных на устранении коррупционных схем средств планировалось повышение зарплаты работников "УЗ" с мая этого года. Но прибавку к очень скромным зарплатам (например, машинист локомотива получает 15-16 тыс. грн.) сорвали члены Набсовета, чьи зарплаты составляют 300-400 тыс. грн. в месяц», - сообщает «Обозреватель».

Кроме того, Набсовет сломал не только социальные договоренности Жмака. Он остановил первый этап реформы "Укрзализныци" – выделение в отдельные структуры оператора перевозок ("УЗ-Карго") и оператора инфраструктуры ("УЗ-Инфра"). Если бы эти преобразования были реализованы, появилась бы реальная возможность за счет гибкой ценовой политики вернуть ранее утраченную долю грузовых перевозок, и тем самым увеличить доход "Укрзализныци". От которого напрямую зависит повышение зарплат четырехсоттысячному коллективу.

По информации «Обозревателя», Набсовет сорвал реформирование УЗ и уволил Владимира Жмака, поскольку его члены имеют прямой интерес к коррупционным схемам.

«Микс прибыльных (грузовых) и убыточных (пассажирских) сегментов перевозок позволяют скрывать умело "зашитую" в консолидированной отчетности "УЗ" коррупционную ренту. А там, если пошуршать, легко находится интерес членов Набсовета. Отсюда и такие острые претензии НС к теперь уже бывшему председателю правления Жмаку», - пишет «Обозреватель».

По мнению автора материала, разорвать коррупционные схемы в «Укрзализныце» и начать крайне необходимую компании реформу можно лишь при условии смены кадрового состава Набсовета УЗ.

«Возникает замкнутый круг, который невозможно разорвать без кадровой перезагрузки Наблюдательного совета. Потому, что любой честный реформатор, который придет на должность топ-менеджера "Укрзализныци", столкнется с теми же проблемами, что и Жмак», - отмечается в материале.



Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци".

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

Ранее народный депутат, член ВСК ВР по Укрзализныци Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 000 гривен зарплаты, но при этом месяцами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в составе, и создать новую.