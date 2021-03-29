Эстонский политический деятель и журналист Марко Михкельсон в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, работают ли санкции против России.

«Санкции – это же метод дипломатии, чтобы показать, что те нарушения международного права, которые сделаны Россией, к сожалению, в сторону своих соседей – и в Грузии в 2008 году, и начиная от 2014 года в Украине – если мы хотим каким-то образом влиять и показать, что международное сообщество не согласно с теми действиями России, то санкции – это шаг… Страны Европейского союза, США и другие западные страны держатся линии санкционной политики уже 7 лет, показывают, что это действует», - говорит журналист.

По его мнению, Кремль хочет приобрести политическое, военное и внешнеполитическое влияние на территории бывшей Российской империи.

«Понятно, что этот процесс еще долгий. Понятно, что на этой континентальной империи, где кругом была Российская империя, уходит в прошлое мучительно. И это мы видим по тем событиям, которые происходят сейчас на Донбассе», - сказал Михкельсон.

Напомним, Politeka сообщала, что Некрасов объяснил потребительские принципы и алгоритмы.

Также Politeka сообщала, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал.