Состояние железных дорог критическое, эксплуатация отдельных участков уже опасна. Без реформирования «Укрзализныци» количество аварий на железной дороге будет расти. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя схождение с рельс поезда «Интерсити».

«На сегодняшний день более 60% полотна железнодорожного требует ремонта. К сожалению, эксплуатация этого полотна, еще и в таких тяжелых условиях при использовании высокоскоростных поездов, вообще небезопасна», - сказал Бондарев.

По его словам, «Укрзализныця» срочно нуждается в реформировании, но этот процесс тормозит Наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗ.

«Пока не будет наведен порядок и пока не будет конкретной разработанной программы действий именно со стороны Наблюдательного совета, мы будем видеть такие, к сожалению, ужасные вещи, как аварии на железной дороге, разворовывание и коррупцию», - считает Бондарев.

Он подчеркнул: Наблюдательный совет «Укрзализныци» не справился со своими функциями, поэтому нет никаких оснований продлевать с ними контракт (каденция набсовета УЗ подходит к концу).

«Наблюдательный совет получает заработную плату, погрязая все дальше и дальше в коррупционных схемах… Продлевать всем этим персоналиям никакие контракты не нужно, гнать их нужно оттуда в шею. За 3 года они не сделали ничего»,- подытожил Бондарев.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области. С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. УЗ создала комиссию, которая расследует причины аварии. На данный момент известно лишь, что машинист поезда прибег к экстренному торможению, потому что заметил, что «с путями что-то не так».

Ранее в Европейской Бизнес-Ассоциации призвали власть к скорейшему реформированию Укрзализныци и напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей. По подсчетам экспертов Ассоциации, в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год, что требует значительных инвестиций.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы «Укрзализныци» можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что «Укрзализныця» должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.