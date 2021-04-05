В программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» политолог Руслан Бизяев рассказал об усилении локального конфликта на Донбассе в ближайшее время, а также заявил, что Китай и Россия стараются склонить Германию на свою сторону.

По прогнозам гостя программы, локальное усиление конфликта на Донбассе и активность со стороны России вполне вероятны, этого надо ждать. «Какая-то локальная, достаточно существенная с военной точки зрения ситуация может быть», - говорит он.

Тем не менее, Бизяев акцентирует на понимании специфики тактических, стратегических и оперативно-тактических вопросов в военные сфере. Так вот о последних двух речь не идет, а с позиции первого конфликт не останавливался, а потому продолжается и дальше.

По мнению политолога, усилив конфликт на Донбассе локально, Российская Федерация получит гораздо больше, чем в случае активной деятельности на международной арене. Современная ситуация же показывает, что Россия вместе с Китаем старается склонить Германию на свою сторону. «Любая эскалация конфликта, знаете, с таким классическим танковым ударом по флангам - она ​​полностью нивелирует эту концепцию», - заключает он.

Напоминаем, Бизяев объяснил, кому выгодно обострение на Донбассе .