Любое повышение пенсионных выплат, которое проводится без компенсации непроиндексированных пенсий в 2014-2018 годах, не способно приблизить их к реальному прожиточному минимуму пенсионеров.

Об этом написал лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица в своем блоге на Корреспондент.Нет.

«Если бы правительство своевременно индексировал базовый размер минимальной пенсии в соответствии с уровнем инфляции начиная с 2014 года, то сегодня минимальная пенсия могла бы составлять не меньше 2 тыс. 643 гривен или на 50% больше чем сейчас.

Зато за 7 лет она выросла лишь в 1,9 раза – до 1 тыс. 769 гривен. Тогда как потребительские цены за это время повысились почти в три раза, коммунальные тарифы – в 9,5 раза, а инфляция составила 278,5%», – написал Игорь Палица.

Чтобы восстановить справедливость, депутатская группа «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» предлагает правительства вдвое увеличить уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до реального показателя, который соответствует расчетам Минсоцполитики на 2021 год, – с 1 тыс. 769 грн до 3 тыс. 540 гривен. Средняя пенсия при этом вырастет до 5 тыс. 500 гривен в месяц.

Как отметил Игорь Палица, для этого нужно 350 млрд грн. Однако их можно найти, если навести порядок в таможенной и фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией.

По его словам, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд грн, за уклонение от уплаты налогов – более 200 млрд грн, вследствие государственной коррупции – более 55 млрд грн.