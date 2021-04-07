Об этом со ссылкой на информацию с личной страницы в Facebook Олега Золотоноши сообщает Regionnews.net.

Речь идет о якобы имевшем место прошлогоднем задержании полковника Золотоноши патрульной полицией. По версии нескольких СМИ, освещавших инцидент, экс-начальник запорожского главка в нетрезвом состоянии управлял личным авто, за что, собственно, и был задержан полицией. Вместе с тем, на тот период официальной позиции Нацполиции по данному факту обнародовано не было, как, собственно, и фотографий непосредственно с места задержания.

-Сегодня могу сообщить часть информации, которая до недавних пор была тайной и такой, что не подлежала разглашению, - пишет экс-начальник запорожского главка.

По словам Олега Золотоноши, все, что происходило – представление, специально спланированная легенда. Не было ни пьяного вождения, ни реального задержания, все – выдумка. А подыгрывал ситуации Игорь Мосийчук. Именно он, по словам Золотоноши, заботился о том, чтобы история выглядела правдоподобно. Зачем – ответа Олег Викторович не дает, либо же держит интригу, пишут "Запорожские вести".

-Сейчас это все, что могу сказать. Надеюсь, вы отнесетесь к этим новым обстоятельствам с пониманием. Впереди нас ждет множество интересных новостей, и чтобы понять их в полной мере, нужно работать над развитием критического мышления, - добавил интриги Золотоноша.

В качестве подтверждения факта выдуманной легенды экс-главы Нацполиции в Запорожской области опубликовал официальный документ – ответ начальника управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Киева Олега Онисько.

-… установлено, что в соответствии с книгой задержанных Печерского управления полиции ГУ Национальной полиции в г.Киев гражданин Золотоноша Олег Викторович … 15.07.2020 года в Печерское УП ГУНП в г.Киев не доставлялся, сотрудниками управления патрульной полиции г.Киев и Печерского управления полиции в отношении последнего административные материалы (в том числе протокол об административном задержании) не составлялись, - отмечено в официальном документе.