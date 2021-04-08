Кабинет министров Украины нарушает все графики выплаты долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику и они начали выводить деньги из Украины, считает экономист Борис Кушнирук.

Он указал, что в 2020 году НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций (ПИИ) из Украины и что проблемы в секторе зеленой энергетики повлияли на это даже сильнее, чем вирус COVID-19, который ударил по сектору предоставления услуг и питания.

«Нужно понимать, что убытки, и соответственно отток ПИИ, показали также компании, которые осуществляли инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Кстати, они являются одними из крупнейших инвесторов в Украину. То есть, 1,3 млрд долларах убытков компаний с иностранным капиталом-это, в первую очередь их, убытки. Из - за ситуации, которая сложилась в этом секторе, из-за притеснений в сегменте ВИЭ, вместо реинвестирования начался вывод иностранного капитала», - сказал Кушнирук.

Он уточнил, что согласно закону “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” (№810-IX, от 21 июля 2020 года), государство брало на себя обязательства обеспечить выплату всех долгов перед компаниями, которые осуществляли производство ВИЭ, по следующему алгоритму: 40% в IV квартале 2020 года и 60% - в 2021 году (по 15% ежеквартально).

"Исходя из этих данных, по состоянию на 31 марта текущего года, производители ВИЭ должны были получить 12,32 млрд. грн., или 55% задолженности. В реальности, по данным Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (UARE), оплачено лишь 4,63 млрд. грн., или 37,6% задолженности», - подчеркнул экономист.

По его словам, невыполнение властью своих обязательства перед компаниями, которые инвестировали средства в ВИЭ, привело к тому, что вместо реинвестирования, иностранные инвесторы, в результате убытков, продемонстрировали вывода ПИИ из Украины в 2020 году.

Он сообщил, что в результате распространения пандемии коронавирус в Украине и полного провала правительством массовой вакцинации населения, не ожидает позитивных данных по ПИИ в 2021 году в гостинично-ресторанном бизнесе.

"Но, похоже, еще хуже в 2021 году будут результаты привлечения ПИИ в ВИЭ. По крайней мере, если не будут выполняться взятые украинским правительством от имени государства обязательства перед инвесторами в возобновляемую энергетику и не будет налажена ситуация с платежами ВИЭ», - сказал Кушнирук.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года. По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине. Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.