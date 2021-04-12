Пока существует правящий класс, в который теперь входят не просто финансово-промышленные группировки, а касты, к которым относятся судьи, прокуроры, силовики и госаппарат, в нашей стране успеха не будет. Об этом рассказал Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе в программе Евгения Рыбчинского, украинского поэта, политика и журналиста «Ще не вмерла» на Youtube.

«Мы должны выяснить, каким образом и кто должен владеть основными активами Украины, потому что страна богата всем. Причем самым богатым активом в нашей стране являются люди, которых мы начали терять, потому что самые работящие и самые конкурентоспособные уезжают из страны, потому что здесь нет места, где бы они могли себе позволить жить достойно и добиться успеха», - сказал политтехнолог.

Гайдай рассказал о том, что не могут быть все граждане сторонниками украинской идеи да и любой идеи, люди просто хотят жить, их интересуют простые вещи. Сегодня они должны поработать и получить за свой труд деньги, все должно быть нормально в семье, хорошее здоровье, прекрасный отдых – это жизнь обычного гражданина.

«Людей, которые действительно переживают за наш язык, наши успехи, нашу историю, на самом деле не большое количество. Когда-то лидерами таких граждан были действительно достойные люди, такие как Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновил и многие другие. Потому что они своей жизнью это доказали. Сегодня это место занял Петр Алексеевич, не будучи настоящим человеком этой идеи. Пока он занимает это место, у украинской идеи нет настоящего лидера», - рассказал политтехнолог.

Гайдай резюмировал, что Черновил все же понимал, что хоть он и является носителем идеи, но надо объединять страну на новых условиях для разных людей.

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