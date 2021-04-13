Заявление прошлого президента Украины Леонида Кравчука своими руками уничтожать всех врагов государства прокомментировал Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности в программе «Что дальше?» на канале «Знай24»

По мнению Старикова, это заявление Кравчука было бы более уместным в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт. В пример он приводит президента Литвы, Далю Грибаускайте. «Если бы Кравчук сказал: "Я, как частное лицо, буду защищать свое имущество" - это было бы разумно», - считает эксперт и добавляет, что, вероятно, речь шла скорее об этом.

Тем не менее, сейчас Леонид Кравчук занимается мирными переговорами, его же заявление противоречит этой работе, а потому его не должно было быть. Стариков считает его хорошим и сильным политиком, а потому объяснить агрессивное заявление не может. Нужно понимать, к чему эти слова могут привести, а к чему - нет, например, к продвижению в деятельности ТКГ.

Комментирует эксперт и идею перенести переговоры из Белоруссии в Польшу, что сейчас очень активно обсуждается. «Никуда их не перенесут», - убежден он ввиду того, что Российская Федерация это решение заблокирует. Так, Козак тоже заявил, что это денонсация Минских соглашений. Можно сделать вывод, что Россия только и ждет денонсации со стороны Украины.

Напоминаем, Снегирев заявил, что не стоит дискредитировать Кравчука в лице государства Украина.

Ранее Politeka сообщала о том, что украинская делегация вряд ли согласится ехать в Минск.