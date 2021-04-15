Детали украино-белорусского дипломатического конфликта сообщил Дмитрий Снегирев, военный эксперт, политолог и председатель ГИ «Правое дело» в своей программе «Политика наизнанку»

Как известно, Леонид Кравчук выступил с заявлением, что украинская делегация не поедет на переговоры в Беларусь. «Потому что Минск, по мнению Кравчука, является исключительно пророссийским», - говорит ведущий и добавляет, что так же высказался и Резников. Мол, позиция Украины в этом вопросе и настроения в Беларуси совершенно разные. Тем не менее, сам Снегирев критиковал такие заявления в прошлых выпусках передачи.

Военный эксперт нелестно отзывается о состоянии дел Украины на международной арене: с одной стороны, ссора с Польшей, с другой - с Беларусью.

Руководство же Минска отреагировало на заявления украинских политиков сразу. «Они собственно и не набивались в миротворцы и только обеспечили площадку для переговоров», - пересказывает эксперт слова министра иностранных дел Беларуси. Взамен Минск обвинил украинскую власть в том, что это она уклоняется от выполнения своих обязанностей.

Закончилось все на том, что можно начинать поиски другой переговорной площадки. «Мы нашли еще одно приключение себе "на пятую точку". Нам только не хватало недоразумений с Республикой Беларусь», - комментирует Снегирев. Эксперт также напоминает, что в это же время Главное управление разведки постоянно предупреждает о возможности вторжения со стороны Российской Федерации.

Напоминаем, Снегирев рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.

Ранее Politeka сообщала о том, когда Украина сможет вступить в НАТО.