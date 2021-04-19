Не только в Украине, но и в любой другой стране трудно найти политика, который бы не клялся в своём патриотизме. Но насколько искренними могут быть такие заверения?

Об этом в программе «Ще не вмерла Україна с Евгением Рыбчинским» рассказывает член Политсовета и глава киевской организации Всеукраинского объединения «Свобода», депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Андрей Ильенко.

«Имитировать патриотизм, конечно, можно, но здесь есть нюансы. Есть то, что нас объединяет, что делает нас единой нацией. Если это есть – мы можем построить успешную страну. Можно это сыграть – так многие делали, и делают сейчас. Но это вопрос внутренней сути. Конечно, человек может измениться. Но если человек действительно внутренне изменился, это должно быть заметно внешне», - говорит Ильенко.

Иное дело, по его словам – если человек просто следует моде.

«Многие люди в 2013 году ходили с георгиевской лентой, а в 2014 надели вышиванку. Многие были в Партии Регионов, потом перебежали в БПП или куда-то ещё, а сейчас они – «зелёные». Мы понимаем, что искренности тут очень мало. Но это не значит, что человек не может измениться под влиянием глубинных причин», - считает политик.

Ранее, как сообщала Politeka, Андрей Ильенко высказывал свою позицию по вопросу особого статуса Донбасса.

Также он объявил, что украинские националисты, которые уже защитили страну от внешнего врага, теперь поднимаются на борьбу с врагом внутренним.



