Причины, по которым Россия решила пойти на переговоры с Украиной 2010 по поводу газа и Черноморского флота, назвал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» Кость Бондаренко, украинский историк и политолог

Прежде всего Бондаренко указывает на то, что Россия вовсе не сразу решила идти на переговоры, ведь ситуация ей, по сути, подходила. Тем не менее, есть определенные причины и есть определенные фигуры, которые сыграли в этом вопросе важную роль.

«На самом деле существовала неформальная линия контактов», - объясняет он. С российской стороны это был Владислав Сурков, а с украинской - Юрий Левенец, который был только политтехнологом и не имел как таковых официальных должностей во властных кругах.

Политолог утверждает, что они познакомились еще во время учебы в школе методологов Щедровицкого и сошлись на том, что оба считают метод малоэффективным. Это был конец 80-х и начало 90-х годов прошлого века. «Они как два бунтаря поехали учиться за рубеж», - рассказывает Бондаренко дальше и добавляет различные детали из их быта в кампусе у Нью-Йорка.

Сурков и Левенец стали друзьями, а это, отмечает историк, отразилось на их официальных отношениях: вопросы отношений государств они рассматривали и решали скорее в неофициальном формате. В частности, Левенец был приближенным к Януковичу, к Левочкину, главы администрации президента, а Сурков - к Медведеву и Путину.

«Именно вот эта сцепка Сурков – Левенец решила очень многие вопросы в неформальном плане», - рассказывает Бондаренко, как раньше и говорили люди. Так, благодаря им состоялись Харьковские договоренности, ведь президенты Украины и России сумели пойти на переговоры.

Левенца уважали в украинских политических кругах. Бондаренко рассказывает, что с ним консультировались в свое время и Тимошенко, и Янукович, когда проводили свои избирательные кампании 2010 года. «К нему прислушивались, он был человеком, который был вхож и в один, и в другой лагерь», - утверждает историк, пытаясь все же не преувеличить роль Левенца в этих кампания. Так или иначе, но он считает, что политтехнолог имел исключительный ум и талант.

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