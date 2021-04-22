Не смотря на то, что Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать Окружной административный суд Киева, последний продолжает штамповать скандальные решения.

Как пишет Podrobnosti.ua, пока глава ОАСК Павел Вовк находится в бегах от следователей НАБУ,по обвинению в создании преступной организации с целью захвата государственной власти, его подчиненные принимают неоднозначные документы. Так 2 апреля 2021 года судья Федорчук А.Б. отменил решение Совета Национального банка о выговоре и выражении недоверия первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы правления Дмитрию Сологубу за нарушение ими трудовой дисциплины. Нацбанк подал 15 апреля апелляционные жалобы на эти посановления. А 8 апреля Регулятором представлена апелляция на решение Соломенского районного суда Киева по иску первого заместителя Председателя НБУ Катерины Рожковой о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Совета Национального банка.

Напомним, осенью Совет Нацбанка объявил выговор и недоверие Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу из-за их публичных выступлений, в частности голословных обсуждения в СМИ их возможных увольнений. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, они нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.

Кроме того, на Рожкову открыто десятки уголовных дел за кражу средств вкладчиков Платинум Банка и перепродажу долгов Укрзалізниці. Стоит вспомнить и незаконное отмывание денег Приватбанка через юридическую компанию "Астерс". Вот и получается: рука руку моет - коррупционер защищает коррупионера.

Что же до ОАСК, то 13 апреля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать Окружной административный суд Киева.

" Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован," - заявил президент.

Этому предшествовало задержание двух адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК. Во время обыска в здании суда были обнаружены: более 3,7 млн долл, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать".

Голову ОАСК Павла Вовка подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. 3 февраля Высший антикоррупционный суд разрешил НАБУ принудительно доставить