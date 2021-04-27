Президент России Владимир Путин отвел войска от границы с Украиной, поскольку он ударит в тот момент, когда этого меньше всего ожидают.

Об этом сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине с 2010 по 2017 года Александр Левченко в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым .

По словам Александра Левченко - президенту России Владимиру Путину ничего не стоит созывать Федеральное собрание и на нем провести решение об эскалации российско-украинской войны.

"Он ударит в тот момент, когда меньше всего кто этого ожидает. Сейчас, когда все ожидают и все в напряжении - конечно, он берет паузу. Войска еще подтягиваются, напряжение не спадает. Поэтому нам как надо реагировать на это - во-первых, быть спокойными в этом всем. Задачей Путина было протестировать наше общественное мнение. Начнется ли паника, готовы ли к сопротивлению", - сказал Левченко.

Он отметил, что также Путин, стягивая войска, определил, есть ли регионы или группы населения, которые усомнились, на какой они стороне.

"Надо посмотреть, кто же там у нас усомнился. Кто начал какие-то движения странные делать. Это для нас тоже выгодно, это определенный тест. Кто как отреагировал. Кто-то уже начал погоны снимать. Не многие, он рассчитывал на гораздо больше", - добавил дипломат.

По его мнению, Владимир Путин таким образом также тестировал международную реакцию, которая была острее и одностайнее, чем в 2014 году.

Как сообщала Politeka , Бизяев рассказал, что возможен прорыв - выясняется, что все-таки Путин не нападет .