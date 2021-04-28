Россия и США всегда друг другу противостояли. Во времена холодной войны, США пытались вымотать СССР затяжной гонкой вооружений. Сейчас противостояние продолжается, только в другом виде

Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» сравнил холодную войну между США и СССР с нынешней ситуацией.

«Не всегда, то, что вы видите, является реальностью. Помните, была холодная война между США и СССР. Так вот, США выиграли, не потому что они напали на СССР, они вымотали СССР экономически – они начали серьезную гонку вооружений», - отметил Чаплыга.

По словам политолога, из-за того, что у США было больше ресурсов, а экономика более развита, они могли себе позволить воевать с СССР методом истощения противника. США четко понимали, что если провоцировать СССР разрабатывать новое вооружение, рано или поздно их ресурсы иссякнут.

«Для того чтобы обороняться или быть на равных СССР должен был вкладывать столько же, а этого они себе позволить не могли. В результате СССР и навернулся. Экономически их «вздрючили»», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил блогер, ситуацию с холодной войной можно сравнить с нынешней.

Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал, что олигархам придется выбирать, что оставить в собственности.

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