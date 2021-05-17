Украина с 17 мая вновь возобновила прямые закупки тока из Российской Федерации несмотря на принятие закона о запрете импорта и балансовые ограничения украинских электростанций.

Об этом сообщила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.

"Сегодня Украина снова начала прямые закупки тока с стране-агрессора. Очередные 100 МВт заставят украинских производителей снижать производство», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она отметила, что по состоянию на утро понедельника, производство тока на украинских АЭС ограничено на 720 МВт.

«Только с начала мая украинские атомные электростанции через искусственные ограничения недовыработали 136 млн кВт часов – это более 200 млн грн убытков для государственной компании «Энергоатом»,- отметила Буймистер.

По ее словам, тепловые электростанции вообще вынуждены работать лишь одним блоком, что нарушает требования к безопасной эксплуатации.

"Эти убытки-это прямая ответственность действующего состава НКРЭКУ, который несмотря на решение парламента и президента не спешит останавливать российско-белорусский импорт», - подчеркнула нардеп от «Слуги народа».

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.