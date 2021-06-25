Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, что будет значить для Зеленского реализация Минска-2. По его словам, если Зеленский пойдет на уступки России, то это будет означать для него политическую смерть.

«До визита Зеленского в Вашингтон ему еще предстоит встреча в середине июля с канцлером Германии Меркель, которая до своего ухода на пенсию осенью всеми силами пытается решить вопрос не только завершения строительства Северного потока-2, но и реализации Минских соглашений. И ей уже неважно, какая последовательность их реализации, и к каким трагическим последствиям для Украины и лично Зеленского она приведет», - отметил Яли.

По мнению эксперта, сам Зеленский, если судить по его действиям, сразу после вступления в должность, по словам Яли, был готов реализовать Минские соглашения даже на выгодных Кремлю условиях. Как отметил эксперт, резкая реакция наиболее активной части украинского общества и ветеранов российско-украинской войны и протесты под его офисом заставили его откинуть этот вариант.

«Теперь он прекрасно понимает, что реализация кремлевского сценария по имплементации Минска-2 означает для него политическую смерть. И после этого ни о каком втором сроке речи быть не может. Только Ростов», - подчеркнул Яли.

По словам эксперта, резкое изменение в риторике самого Зеленского и Ермака в отношении России неслучайно произошло именно после анонса выхода фильма журналиста Bellingcat Христо Грозева о сливе спецоперации украинских и западных спецслужб в Офисе президента по посадке самолета с вагнеровцами, участвовавшими в конфликте на Донбассе и в подбитии малазийского Боинга.

Напомним, Politeka публиковала слова Яли, что никакого прорыва и серьезной перезагрузки взаимоотношений между двумя странами нет .