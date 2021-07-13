Руководство НКРЕКП искусственно создал кризис на рынке электрической энергии, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону и оправдать импорт электрической энергии из России и Беларуси.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Сейчас искусственный кризис, который создали подозреваемые в коррупции чиновники НКРЭКУ, привел к остановке подготовки страны к отопительному сезону. Есть все основания считать, что все спровоцировано умышленно - чтобы оправдать импорт электрической энергии из Российской Федерации и Беларуси», - сообщил нардеп в своем телеграм-канале.

Он отметил, что накануне на Белорусской АЭС, на которые Украина в 2021 году закупала электроэнергию, случилась очередная авария с отключением энергоблока.

"Вчерашнее аварийное отключение АЭС в Беларуси должно стать окончательным аргументом для украинских чиновников отказаться от планов с 1 октября покупать ток с этой атомной электростанции», - добавил Наливайченко.

Напомним, С января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн.

26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона, остановила его лишь на 4 месяца до 1 октября 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады.