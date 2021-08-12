По уровню доли потребления электроэнергии из возобновляемых источников в Европе Украина занимает предпоследнее место (8,1%), опережая лишь Люксембург.

Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на данные Евростата за 2019 год.

При этом наибольшая доля потребления – в Исландии, Норвегии (78%), Швеции (75%) и Финляндии (43%).

Согласно данным Госэнергоэффективности и Евростата, мощности объектов возобновляемой энергетики в Украине с 2014 года выросли на 8,26 ГВт. Наибольший рост пришелся на 2019 год, в частности на солнечные электростанции.

Как сообщалось, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Кроме того Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.