По уровню доли потребления электроэнергии из возобновляемых источников в Европе Украина занимает предпоследнее место (8,1%), опережая лишь Люксембург.
Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на данные Евростата за 2019 год.
При этом наибольшая доля потребления – в Исландии, Норвегии (78%), Швеции (75%) и Финляндии (43%).
Согласно данным Госэнергоэффективности и Евростата, мощности объектов возобновляемой энергетики в Украине с 2014 года выросли на 8,26 ГВт. Наибольший рост пришелся на 2019 год, в частности на солнечные электростанции.
Как сообщалось, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли.
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Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, задолжав 18,4 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Кроме того Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.