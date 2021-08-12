Политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале «Знай 24» рассказал, чего больше всего боится Европа в лице Меркель и Макрона, и объяснил, почему они все еще не готовы идти на сближение с Китаем и Россией

«США не являются ни модератором Минского процесса, ни одним из его отцов, ни участником нормандской четверки. Чего больше всего боится Европа в лице не только Меркель, но и Макрона – что американская концепция, которая стала все больше и больше реализовываться усилиями администрации Байдена, предполагает, что Украина будет одной из горячих точек в случае, если Европа все-таки пойдет на сближение с Китаем и Россией», - заявил Бизяев.

Он отметил, что это видно уже по тому, как буксует китайско-европейская торгово-экономическая сделка, которая была подписана, и по тому, что в Европе по-прежнему не готовы в течение этого года идти на какие-то серьезные политические сдвиги по отношению к России, если посмотреть, к примеру, на ситуацию по Беларуси.

«Экономика работает прекрасно, но в политической части пока компромисса нет. Я предполагаю, что как минимум до конца этого года, а может и позже компромисса не будет», - считает Бизяев.

По словам политолога, понимая эти моменты, Меркель в лице ЕС может напомнить президенту Украины, что у них все еще остается много инструментов и рычагов влияния на политическую ситуацию, в том числе экономических.

Politeka сообщала мнение Кусы, что Штаты не считают, что Россия является серьезным глобальным игроком.

Также Politeka сообщала, что Ермолаев рассказал, как и где будет играть Великобритания на международной арене.