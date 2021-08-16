Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с формулой «Роттердам+», обязав АЗС снизить свои цены на 20-60 коп./литр

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в середине августа не должна превышать 31,67 грн/литр, на дизтопливо – 28,64 грн/литр. По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 коп./литр, на ДТ – на 60 коп./литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна затрат на логистику.

«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+» которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту «Роттердам+» затраты на доставку к потребителю в Украине.